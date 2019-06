Fernando Torres annuncia il ritiro: a 35 anni "El Niño" dice addio al calcio

Fernando Torres dice basta a 35 anni: "El Niño", attraverso i suoi canali social, ha comunicato l’addio al calcio giocato. L’attaccante spagnolo, che nell’ultima stagione ha giocato in Giappone con il Sagan Tosu, ha deciso di porre fine alla sua carriera: “Dopo 18 anni emozionanti è giunto il momento”, dice, prima di dare appuntamento a tutti i suoi fan alla conferenza stampa ufficiale che si terrà domenica 23 giugno. Il centravanti è uno dei calciatori più vincenti nella storia sia a livello di club sia con la nazionale spagnola.

La carriera del Niño

Idolo dei tifosi dell’Atlético Madrid, sua squadra del cuore e club con cui ha debuttato in Liga a soli 17 anni, El Niño (Il bambino, così soprannominato grazie alla giovanissima età con cui diventa stella dei Colchoneros e per via del volto da bambino che lo caratterizza) lascia il calcio dopo aver indossato, oltre a quella dell’Atlético, anche le maglie di Liverpool, Chelsea e Milan. Per lui un palmares invidiabile: una Champions League, una Europa League e una FA Cup con i Blues di Londra, una Europa League con l’Atlético Madrid, un Mondiale e due Europei con la nazionale spagnola ma anche due Europei under 17 e under 19 sempre con la Roja.