Luis Enrique lascia per problemi personali la carica di commissario tecnico della nazionale spagnola. Dopo le indiscrezioni è arrivata l’ufficialità con un comunicato del presidente della Federcalcio Luis Rubiales. Il nuovo allenatore sarà il suo numero due, Robert Moreno.

La federazione: “Gli siamo vicini”

“Luis Enrique ci ha comunicato che si dimette dalla carica”, si legge nel comunicato: “Lo ringraziamo di cuore, si è comportato da grand'uomo qual è. Gli siamo vicini e per lui le porte della nazionale saranno sempre aperte”. Naturale per la Federazione, la scelta del successore: “Moreno era la migliore opzione possibile per sostituirlo", ha spiegato il presidente (GLI AGGIORNAMENTI SU SKY SPORT).

Una lettera per annunciare il passo indietro

Luis Enrique era arrivato alla guida della nazionale il 9 luglio del 2018, subito dopo i Mondiali affrontati con Hierro dopo l'esonero di Lopetegui. "Poiché i motivi che mi hanno impedito di lavorare normalmente come selezionatore dallo scorso marzo continuano ancora oggi - ha scritto in una lettera su Marca - ho deciso di lasciare la mia posizione". E ancora: "Tutti i miei ringraziamenti ai responsabili della federazione per la fiducia dimostratami. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le persone che fanno parte dello staff e ai giocatori, per la loro professionalità. Senza dimenticare i ringraziamenti per la stampa, per la discrezione e il rispetto dimostrato. Grazie di cuore".