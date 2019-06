Sarà Sebastian Vettel a partire dalla pole position del Gran Premio del Canada. Il pilota tedesco della Ferrari con il tempo di 1:10.240, ottenuto in extremis all'ultimo tentativo, precede Lewis Hamilton su Mercedes (in ritardo di 0"206) e l'altro ferrarista Charles Leclerc (a +0"680). Solo sesto l'altro pilota Mercedes Valtteri Bottas. Quarto l'australiano Daniel Ricciardo su Renault. (LE QUALIFICHE - GLI ORARI DEL GP DEL CANADA)

Delusione Verstappen

Sessione di qualifiche deludente invece per il pilota della Red Bull Max Verstappen, eliminato in Q2. Il pilota olandese non ha potuto fare un ultimo tentativo per via di un brutto incidente a Kevin Magnussen (finito contro le barriere sul rettilineo del traguardo) che ha fatto finire anzitempo il Q2.

Vettel: "Felice per tutto il team"

Vettel ha espresso tutta la sua felicità per la pole position dopo un periodo complicato per la Ferrari: "Sono pieno d'adrenalina...Felice, davvero felice per tutto il team", ha detto il tedesco. "Le ultime settimane sono state difficili per noi., La macchina dava buone sensazioni, spero che la pole ci dia la spinta giusta per la gara".