In uno stadio Olimpico tutto esaurito per l'addio a Daniele De Rossi (LE FOTO - LA LETTERA D'ADDIO) che indossa per l'ultima volta la maglia giallorossa, la Roma batte 2-1 il Parma e si qualifica per i preliminari di Europa League. Pellegrini sblocca il risultato, poi l'ex Gervinho pareggia (LA CRONACA DELLA PARTITA).

Roma in Europa League con i gol di Pellegrini e Perotti

I padroni di casa soffrono l'intensità del Parma nei primi minuti, ma è Pellegrini a portare in vantaggio la Roma al 35 con un mancino dall'interno dell'area dopo un rinvio di Gobbi. Decisiva la deviazione di Gagliolo all'altezza della linea di porta. In uno stadio che non smette mai di intonare cori per De Rossi, Gervinho trova il pareggio all'86' per il Parma: l'ivoriano è bravo a incrociare con un sinistro da distanza ravvicinata sull'imbucata di Machin. Ma arriva immediatamente il nuovo vantaggio della Roma, con il colpo di testa di Perotti, perfettamente imbeccato dal cross morbido di Under sul secondo palo (RISULTATI - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS)