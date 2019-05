F1, Gp Montecarlo: vince Hamilton davanti a Vettel e Bottas

Lewis Hamilton vince il Gp di Montecarlo di Formula 1 sulla sua Mercedes (LA CRONACA DEL GP). Dopo la pole position del sabato, il campione del mondo in carica trionfa davanti a Max Verstappen in RedBull che però viene penalizzato di cinque secondi al termine della gara (per un’irregolarità in pit-lane) regalando il podio alla Ferrari di Vettel (promosso secondo) e a Valtteri Bottas (che da quarto diventa terzo). Delusione per il giovane ferrarista Leclerc, partito dalle retrovie ma costretto al ritiro, per via di un problema tecnico, proprio quando stava effettuando una splendida rimonta. Addio a Niki Lauda, tre volte campione del mondo di Formula 1. FOTO