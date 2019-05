Max Biaggi, post per la morte del papà: “Ho una voragine nel cuore”

Una foto e una lettera per annunciare la morte del padre e dargli l'ultimo saluto. Così Max Biaggi, ex campione di MotoGP, su Instagram, ha dedicato al papà Pietro toccanti parole e ha sfogato il proprio dolore per la perdita: "Non si è mai pronti per questo. Ma ora più che mai io, non lo sono proprio".

"Ho una voragine nel cuore"

"Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito - ha raccontato Max Biaggi nel post - il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta chissà se riuscirò mai a perdonarmelo... ma conoscendomi bene lo escluderei". L'ex campione di MotoGp, poi, ha ricordato la presenza del padre Pietro, sempre al suo fianco in ogni momento della vita del pilota confessando di avere "una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi". La lettera si chiude con una richiesta di perdono e una dolce dedica: "Sei e rimarrai sempre il mio Eroe".