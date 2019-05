"Allegri al Monza? No, non credo". Parola dell'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi su Sky Tg24, ospite di Tribù - Europa 19 l'approfondimento politico condotto da Fabio Vitale.

"Il Monza - continua l'ex presidente del Consiglio nel giorno in cui la Juventus ha annunciato il divorzio con l'allenatore dopo 5 anni e 11 titoli (LA FOTOSTORIA) - ha un mister che ha avuto diversi anni di scuola al Milan e quindi funziona benissimo". Del club brianzolo - aggiunge Berlusconi, proprietario del Monza - vogliamo fare una squadra, non tanto che salga in Serie B o Serie A, benissimo se si riuscisse, ma soprattutto una squadra che giochi un gioco diverso, con ragazzi educati, senza barbe incolte e soprattutto senza tatuaggi e orecchini".

"Il calcio non mi appassiona più"

Il calcio di oggi in Italia, precisa il leader di Forza Italia, "non mi appassiona più. Ci sono squadre piene di stranieri che hanno nomi anche impronunciabili e difficili da ricordare e anche perché il calcio è diventato troppo un gioco di forza, non c'è più una tecnica squisita ma solo scontri di forza. Non è più bello".