È terminata 3-2 per il Torino la sfida contro il Sassuolo, partita delle ore 12.30 della domenica, valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Il protagonista assoluto è Andrea Belotti, decisivo nel secondo tempo dopo aver sbagliato un rigore a inizio gara. L'attaccante, con una rovesciata a 8 minuti dalla fine ha ribaltato la partita a favore dei granata regalando 3 punti preziosi per mantenere vivo il sogno europeo della squadra di Mazzarri (CRONACA DELLA PARTITA).

Primo tempo: il Sassuolo segna ma perde un uomo

Pronti via e Toro subito in avanti: al 12esimo c'è la prima occasione con un colpo di testa di De Silvestri. Poco dopo l'arbitro Giacomelli assegna un calcio di rigore per il Torino per il braccio di Magnanelli in area. Belotti sfida Consigli, con un calcio forte e centrale: il pallone però si alza sopra la porta. È il primo rigore sbagliato per Belotti in questo campionato. Al 24esimo del primo tempo arriva la prima fiammata del Sassuolo in attacco, con un tentativo di Boga, ma è al 27' che arriva il gol. Bourabia tira dalla distanza e infila la palla vicino al palo: è la sua prima rete in campionato. La gioia dura poco: Bourabia si alza la maglietta sul viso per esultare e, secondo Giacomelli, la cosa è irregolare: è il secondo cartellino giallo per lui che viene espulso. Il Sassuolo continua in dieci. Il Torino assedia la porta avversario. Prima con Izzo, poi con Iago Falque che calcia sul primo palo: Consigli non trattiene, Belotti è a un passo ma non riesce ad avventarsi in tempo sul pallone (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Secondo tempo: gol di Zaza e doppietta di Belotti per il Toro

Il secondo tempo si apre con un'occasione per il Torino: De Silvestri crossa per Belotti che colpisce in rovesciata ma Consigli la tocca quanto basta per metterla alta sopra la traversa. Al 55' arriva il gol del Gallo che si fa perdonare per il rigore sbagliato: cross per De Silvestri, il più veloce è Belotti che firma l'1-1. Il portiere del Sassuolo continua a essere decisivo nel tenere bloccato il risultato: al 67' anticipa Belotti, intervenendo sul cross alto di Meité, e poi blocca un tentativo di Zaza. Al 71' il Sassuolo torna in vantaggio con Lirola. Ma poco dopo il Toro pareggia con Zaza che con il sinistro la piazza all'incrocio e segna il gol del 2-2. Due minuti dopo arriva il gol capolavoro di Belotti: rovesciata potente e granata in vantaggio per 3-2. È il gol della vittoria per il Toro che continua a cullare il sogno Europa.