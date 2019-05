Nel pomeriggio domenicale della 36esima giornata di Serie A sono andate in scena due partite chiave per la lotta salvezza: l’Empoli ha sbancato a Marassi vincendo 2-1 a casa della Sampdoria mentre allo Stirpe l’Udinese ha travolto in trasferta per 3-1 il Frosinone già retrocesso (IL RACCONTO DELLE PARTITE). Con questi risultati, la squadra di Tudor sale a 37 punti mentre i toscani rimangono terzultimi a 35 punti ma accorciano a un solo punto il distacco dal Genoa quartultimo. I ragazzi di Andreazzoli si giocheranno la permanenza in A nelle ultime due giornate (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Sampdoria-Empoli 1-2

Nel riscaldamento si fa male Defrel: Giampaolo lancia Gabbiadini in attacco. La prima grande occasione a Marassi è però degli ospiti: all’ottavo minuto Caputo di destro colpisce il palo. Dieci minuti dopo è Dragowski a negare il gol a Jankto con una grande parata. A inizio secondo tempo Empoli in vantaggio: Traoré appoggia al centro per Farias, che segna con un tap-in vincente, confermato anche dopo un controllo Var per un presunto fallo durante l’azione. Al 74esimo Doveri concede un calcio di rigore all’Empoli per fallo di Tonelli su Farias. Dal dischetto va Caputo che tira centrale: Audero para ma sulla respinta si avventa Di Lorenzo che insacca il gol del raddoppio. Nel finale rigore anche per la Samp per un fallo su Sau. In pieno recupero realizza Quagliarella, al suo gol numero 26 in campionato. Ma l’Empoli porta a casa tre punti chiave per sperare ancora nella salvezza.

Frosinone-Udinese 1-3

Allo Stirpe l’Udinese parte forte e va in vantaggio all’undicesimo minuto con Okaka che ruba un pallone e supera Bardi sul palo lontano. I padroni di casa reagiscono e al 25esimo Musso è costretto a un doppio intervento su Ciano. Nel finale del primo tempo però l’Udinese dilaga: al 41esimo Samir di testa segna su cross di De Paul. Quattro minuti dopo ancora Okaka realizza il terzo gol friulano su assist di Lasagna. Secondo tempo su ritmi più bassi con gli ospiti che congelano il risultato. I padroni di casa cercano almeno il gol della bandiera ma un super Musso risponde a tentativi di Pinamonti e Paganini. Nel finale, sotto il diluvio, Dionisi di testa insacca il 3-1 definitivo dagli sviluppi di calcio d’angolo. L'Udinese fa un passo fondamentale nella corsa per non retrocedere.