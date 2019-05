Alla Sardegna Arena il match fra Cagliari e Lazio si conclude 1-2 (LA CRONACA DELLA PARTITA). I biancocelesti salgono così a -1 dalla Roma. A segno Luis Alberto e Correa. Il Cagliari - che trova la rete con Pavoletti - rimanda l’aritmetica salvezza (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Primo tempo, in vantaggio la Lazio con Luis Alberto

In un primo tempo a ritmo sostenuto, dominato dai biancocelesti, non mancano le occasioni di gol. Al quinto tentativo, la Lazio passa in vantaggio con Luis Alberto al 31'. Il giocatore non segnava in trasferta in Serie A da aprile 2018. Al 39' nuova occasione per i biancocelesti con una traversa di Badelj.

Secondo tempo, raddoppia Correa

Nella ripresa, al 53', la squadra di Simone Inzaghi raddoppia con il gol di Correa. Il giocatore non segnava in campionato dal 25 novembre scorso contro il Milan. Sul finale, il Cagliari dà il tutto per tutto per rientrare in partita e al 91' arriva la rete su colpo di testa - il decimo in stagione - di Pavoletti. Ma il risultato si ferma sull'1-2.