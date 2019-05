L'Atalanta espugna l'Olimpico rifilando un 3-1 alla Lazio, dimostrando una forza fisica e un gioco brillante, consolidando così il quarto posto e portandosi addirittura a un punto dall'Inter, terza in classifica (LA CRONACA DELLA PARTITA).

Con questa sconfitta la Lazio vede sfumare definitivamente il sogno di conquistare un posto in Champions. Eppure la Lazio era partita bene ed era passata in vantaggio nel primo tempo grazie a Parolo. Poi la rimonta con Zapata nel primo tempo e, nella ripresa, i gol di Castagne e l'autogol di Wallace. In classifica Atalanta a 62 punti a -1 dall'Inter terzo a 63 e, soprattutto, a +4 dalla Roma che alle 18 affronterà il Genoa a Marassi. La Lazio invece resta a 55 punti fuori dalle coppe (al momento è ottava in clasisfica), in attesa della finale di Coppa Italia del 15 maggio proprio con l'Atalanta (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).