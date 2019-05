Il derby toscano si gioca sotto la pioggia allo stadio Castellani e vede l'Empoli trionfare per 1-0 (LA CRONACA DELLA PARTITA). Il gol di Farias al 54’ regala alla squadra di Andreazzoli tre punti d’oro in chiave salvezza e si posiziona ora a sole due lunghezze dall’Udinese di Tudor, a tre dal Genoa. Crisi nera invece per la Fiorentina che incappa nella seconda sconfitta consecutiva.

Primo tempo: diversi tentativi ma finisce 0-0

La partita inizia con emozioni forti, quando al primo minuto Lafont para un tiro di Ciccio Caputo e poi l'arbitro fischia un calcio di rigore per l'Empoli per un presunto tocco di braccio di Pezzella su tiro di Traoré. Ma poi torna, con il Var, sui suoi passi: è solo calcio d'angolo. Poco dopo è la Fiorentina a tentare il gol, con sinistro di Muriel in diagonale dal limite dell'area dell'Empoli. Ma Dragowski in tuffo para. Una seconda occasione arriva al 14', con un cross di Biraghi dalla sinistra che trova il gran colpo di testa di Muriel, ma anche in questa occasione Dragowski mette in angolo con un tuffo. Il primo tempo prosegue con due cartellini gialli a breve distanza. Al 23' e al 24' infatti l'arbitro ammonisce Edimilson Fernandes per un fallo su Krunic e poi Pajac che ostacola con il corpo una ripartenza del Cholito Simeone. Al 29' ci riprova la Fiorentina: Muriel supera Bennacer, ma il suo tiro finisce fuori di poco. Segue un tentativo dell'Empoli con Pajac che va via sulla sinistra e mette in mezzo con l'intento di trovare Ciccio Caputo, ma Vitor Hugo anticipa. La Fiorentina al 35' cerca il gol con il cross di Mirallas dalla destra, ma il Cholito Simeone non ci arriva per pochi centimetri. Poco prima del fischio di fine primo tempo, ci prova di nuovo l'Empoli: una diagonale di Krunic dalla destra arriva alla destra del palo difeso da Lafont (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Secondo tempo: arriva l'1-0 per l'Empoli

Il secondo tempo riprende sulla scia di quanto accaduto nel primo, con una serie di occasioni per entrambe le squadre. Inizia la Fiorentina al 46' con un lampo di Benassi che vola sulla destra e mette in mezzo: primo tiro respinto da Dragowski. Il Cholito Simeone prova a raccogliere la respinta, ma non ci arriva. Palla che finisce ancora sui piedi di Benassi che incrocia, parato. Tre minuti dopo Ciccio Caputo in area della Fiorentina serve Krunic, ma Lafont respinge di piede e poco dopo, nell'area opposta, Simeone prova ad andare al tiro ma la sua conclusione è alta. La svolta arriva al 54': il gol di Farias porta l'Empoli in vantaggio. Arriva immediata la reazione della Fiorentina: assist di Muriel per Simeone che prova il colpo di testa ma la palla colpisce la parte alta della traversa. Al 65' arriva il terzo giallo del match, per un brutto intervento di Bennacer su Pezzella. Poi la Fiorentina cerca più volte la rimonta con Chiesa che prova una conclusione ma Dragowski mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, va al colpo di testa Pezzella, ma è ancora nulla di fatto. Un altro tentativo viene smorzato da Traoré che toglie dalla porta un colpo di testa di Simeone. All'80' arriva il quarto cartellino giallo, il terzo per l'Empoli (Di Lorenzo per fallo su Pezzella). All'81' invece il portiere dell'Empoli salva il risultato con una parata su un colpo di testa di Vlahovic. Quattro minuti dopo la scena si ripete nell'area opposta: è Lafont a parare il tiro di Di Lorenzo. Dopo il fischio della conclusione arriva un cartellino rosso: Veretout viene espulso a causa delle proteste.