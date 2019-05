Il francese Fabio Quadraro ha ottenuto la sua prima pole nella MotoGp e partirà davanti a tutti nel gran premio di Spagna. Il pilota è diventato il più giovane poleman dell'era moderna, battendo il record di Marquez. In seconda posizione il suo compagno di team Franco Morbidelli ed è terza la Honda di Marc Marquez. La gara della MotoGP sarà il 5 maggio alle 14 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e SkySport.it.

Valentino Rossi partirà in 13esima posizione

La Ducati di Andrea Dovizioso apre la seconda fila che si conclude con la Yamaha ufficiale di Maverich Vinales e dalla Honda di Cal Crutchlow. Solo settima in qualifica e prima piazzola in terza fila per la Ducati di Danilo Petrucci. Decima posizione per Francesco Bagnaia. Valentino Rossi partirà, invece, in 13esima posizione.

Brutta caduta di Iannone nelle libere 4, nessuna frattura

Brutta caduta per Iannone nelle Libere 4. Il pilota è uscito a causa di una forte contusione alla caviglia sinistra. Nonostante il forte dolore, dalla radiografia non appaiono fratture. È stato quindi portato all'ospedale cittadino per una tac.