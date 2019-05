Il Tas, il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, ha respinto il ricorso dell'atleta sudafricana Caster Semenya contro le nuove regole della Iaaf (la Federazione internazionale di atletica) che stabiliscono nuovi parametri per i livelli di testosterone naturalmente alti in alcune atlete. Secondo quanto previsto dalle nuove regole, confermate quindi dal Tas, le atlete con iperandroginismo come Semenya non potranno partecipare alle gare tra i 400 e i 1500 metri. Semenya, e altre atlete con iperandroginismo, saranno costrette a una cura ormonale per ridurre il livello di testosterone. L'atleta sudafricana è campionessa olimpica in carica degli 800 metri.

La reazione di Semenya



Eloquente il primo commento a caldo sui social di Caster Semenya, che affida la prima reazione a caldo a un post su Twitter con la scritta "a volte la migliore reazione è evitare di reagire".