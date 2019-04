L’Atalanta ha battuto 2-0 l’Udinese nel posticipo di lunedì 29 aprile, valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A. Partita con molte occasioni sbloccata solo nel finale dai bergamaschi con un rigore di De Roon e un gol di Pasalic. Con questo risultato la squadra di Gasperini sale a 59 punti portandosi al quarto posto in solitaria. I ragazzi di Tudor restano a 33 punti al quart’ultimo posto sempre a +4 dalla zona retrocessione. (LA CRONACA DELLA PARTITA)



Primo tempo senza reti

Partenza a ritmi molto alti da parte di entrambe le squadre. Al 18’ Atalanta vicina al gol con Gosens, che di testa impegna Musso. Il portiere dei friulani è protagonista anche alcuni minuti dopo quando alza sopra la traversa un gran tiro al volo da fuori area di De Roon. Nel finale di tempo i bergamaschi sfiorano ancora il gol due volte con Pasalic, ma anche l’Udinese si rende molto pericolosa con un pallonetto di Lasagna che esce di pochi centimetri. (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS)

Secondo tempo

Anche la ripresa si apre con le squadre che si affrontano a viso aperto per conquistare i tre punti. È l’Atalanta a farsi più pericolosa da metà secondo tempo in poi. Al 67’ occasione per i nerazzurri: tiro di Gomez dalla distanza e Musso respinge in tuffo. Cinque minuti dopo Udinese vicinissima al vantaggio: contropiede di Mandragora che apre sulla sinistra per De Paul che si accentra e colpisce il palo con un tiro a giro. A 10 minuti dalla fine Masiello viene toccato in area da Sandro e per l’arbitro è rigore. Dagli 11 metri De Roon è freddo e spiazza Musso portando in vantaggio i suoi. I bergamaschi raddoppiano 4 minuti dopo con un tiro da fuori di Pasalic leggermente deviato da un difensore friulano.