Nel secondo anticipo del sabato, vince la Roma per 3-0 sul Cagliari. La squadra di Ranieri è partita scatenata nel primo tempo con due reti e ha chiuso la partita all'86' con il terzo gol (LA CRONACA DELLA PARTITA). Dominio totale dei padroni di casa all'Olimpico che sorpassano momentaneamente Milan e Atalanta e si prendono il quarto posto della classifica (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Nel primo tempo Roma subito in vantaggio

Nel primo tempo la Roma è passata in vantaggio al 5’ con il gol di Fazio. Dopo soli 163 secondi, il raddoppio con un destro a fil di palo di Pastore che non partiva titolare in un match di Serie A dal 29 settembre 2018. Al 36' primo giallo del match per Ceppitelli che ha fermato El Shaarawy in ripartenza. Nel finale, tris sfiorato per i giallorossi con Florenzi, al 39’, e Pastore con una traversa al 43’.

Il tris dei giallorossi

Nella ripresa la Roma è andata più volte vicino al gol. Al 55' dal centro sinistra dell'area Dzeko ha provato a piazzare il pallone sul secondo palo col destro a giro: la deviazione di Ceppitelli ha spiazzato Cragno, ma ha colpito la base del legno. Poco dopo è Pellegrini a sfiorare il gol. Dopo una doppia palla gol al 73', la terza rete all'86' con Kolarov che firma il tris dei giallorossi. La squadra trova così il terzo successo nelle ultime quattro partite giocate. Per il Cagliari, invece, ko per l'undicesima volta in trasferta in stagione (solo l'Empoli ha fatto peggio). I punti di vantaggio sulla zona retrocessione, rappresentata proprio dall'Empoli sconfitto a Bologna, restano undici, con dodici punti a disposizione.