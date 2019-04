Perisic risponde ad El Shaarawy e la corsa per un posto in Champions League rimane aperta. Con l’1-1 di San Siro, l’Inter resta terza a 61 punti, la Roma è sempre quinta a 55 a -1 dal Milan, quarto con 56. L’Atalanta in attesa del posticipo di Pasquetta è a 53, così come il Torino vittorioso col Genoa. Ottava la Lazio a 52. Mancano cinque giornate al termine. (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo: la prodezza di El Shaarawy

La partita inizia subito con un’occasione per parte. Al 3’ Dzeko non riesce a girare con potenza, ben servito da Kolarov, Handanovic neutralizza senza fatica. All’8’ invece Mirante si supera su un colpo di testa di Lautaro Martinez. Ma sono i giallorossi a passare in vantaggio al 14’ con El Shaarawy. Il Faraone entra in mezzo dalla sinistra e con un destro a giro verso il palo lontano beffa Handanovic. Al 42’ Inter vicina al pari con Asamoah, il ghanese sguscia sulla sinistra poi mette in mezzo, Fazio devia e quasi infila Mirante: solo corner per i nerazzurri. Passa un minuto e a Vecino non riesce il tap-in dopo un tiro di Politano non trattenuto da Mirante. Al 44’ ennesima occasione per l’Inter: D’Ambrosio di testa coglie il palo esterno. (IL RACCONTO DELLA PARTITA)

Secondo tempo: il pareggio di Perisic

Nella ripresa, l’Inter deve inseguire ma è la Roma ad andare vicina al raddoppio al 51’. Pellegrini però non riesce a sfruttare l’assist di Zaniolo. Al 61’ arriva il pari dell’Inter: cross morbido di D’Ambrosio e Perisic da solo mette alle spalle di Mirante di testa in tuffo. L’Inter preme dopo il gol del croato, ma la Roma regge e sfiora il colpaccio nel finale. Al 91’ straordinario salvataggio di Handanovic su Kolarov che lascia la partita sul risultato di 1-1.