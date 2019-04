Ironia dell’Arsenal dopo la vittoria sul Napoli: sui social posta foto ed evoca Gomorra

L'allenatore Unai Emery con la faccia cattiva e le mani in tasca, davanti ad alcuni giocatori dell'Arsenal, qualcuno con il viso in parte coperto. Sotto, la scritta 'GUNNORRAH', gioco di parole tra 'Gunners' e 'Urrah', ma anche un evidente richiamo a 'Gomorra', titolo dell'omonima serie tv prodotta da Sky con Cattleya e Fandango, in collaborazione con Beta Film, nata da un’idea di Roberto Saviano e tratta dal suo omonimo best seller. (In onda il giovedì su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno, anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e disponibili già dal mattino di venerdì anche su Sky On Demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV).

La didascalia è in italiano: "Tutto a posto". E' il tweet con il quale il club londinese ha festeggiato, sul proprio account ufficiale, il passaggio del turno di Europa League a spese del Napoli.