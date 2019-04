Saranno Valencia-Arsenal e Chelsea-Eintracht Francoforte le due semifinali di Europa League. Il risultato più clamoroso è quello ottenuto dai tedeschi che nei quarti di finale sono riusciti a ribaltare il 4-2 subito in Portogallo dal Benfica vincendo per 2-0 in casa. Tutto facile per i Blues di Sarri con lo Slavia Praga (4-3 a Stamford Bridge) e per il Valencia contro il Villarreal (2-0 al Mestalla).

(LA CRONACA DELLE PARTITE - I MATCH D'ANDATA)

Valencia-Villarreal 2-0

Forte del 3-1 ottenuto fuori casa allo Stadio della Ceramica, il Valencia parte forte anche al Mestalla andando in vantaggio già al 13' con Lato su assist di Guedes. Una rete che spegne le speranze del "sottomarino giallo" ed esalta i padroni di casa. Nella ripresa, al 54' arriva anche il 2-0 con Dani Parejo su calcio di punizione deviato dalla barriera. Nel finale gli ospiti provano ad accorciare le distanze ma senza successo. A passare in semifinale è dunque il Valencia che affronterà l'Arsenal, uscito vincitore anche dal San Paolo di Napoli per 1-0 dopo il 2-0 all'Emirates di Londra.

Chelsea-Slavia Praga 4-3

Dopo la vittoria per 1-0 a Praga, il Chelsea chiude la pratica vincendo per 4-3 anche al ritorno. Un match subito in discesa per gli uomini di Sarri che segnano tre gol nei primi 20 minuti: al 5' con Pedro, al 9' con un autogol di Deli e al 17' grazie al fracese Giroud. Poco significativo il 3-1 di Soucek al 26' visto che al 27' i londinesi si portano sul 4-1 ancora con Giroud. Nella ripresa, calo di concentrazione dei Blues che subiscono due reti in pochi minuti: al 52' e al 54', entrambe segnate da Sevcik. Un doppio spavento che sveglia gli inglesi i quali riescono ad amministrare il vantaggio fino al termine del match. Il Chelsea passa dunque in semifinale dove incontrerà l’Eintracht Francoforte.

Eintracht Francoforte-Benfica 2-0

Era forse la partita dal finale meno scontato, nonostante il 4-2 dell'andata a favore dei portoghesi. Infatti, alla Commerzbank-Arena di Francoforte, la qualificazione è stata in bilico fino alla fine. In semifinale ci vanno i tedeschi, capaci di vincere per 2-0 e accedere al turno successivo per via dei due gol segnati allo Stadio Da Luz di Lisbona. Decisive le reti di Kostic al 36' e Rode al 66'. Sfortunati i portoghesi che colpiscono un palo all'85' con l'argentino Salvio. Sarebbe stato il gol della qualificazione. Dopo aver eliminato l'Inter, l'Eintracht fa fuori anche il Benfica e adesso sarà il Chelsea di Sarri il prossimo avversario. (I RISULTATI - LE CLASSIFICHE - EUROPA LEAGUE: GOL E HIGHLIGHTS)