Finisce 0-0 il posticipo di Serie A tra Atalanta ed Empoli. Un match stregato per i padroni di casa che ci hanno provato in tutti i modi ma sono stati fermati da uno straordinario Dragowski, portiere polacco dei toscani. I nerazzurri restano dunque a -2 dalla zona Champions, mentre gli uomini di Andreazzoli sono ancora in zona retrocessione. (LA CRONACA DELLA PARTITA)

Primo tempo: attacca l'Atalanta, Dragowski pronto

Parte meglio l’Empoli che crea la prima occasione con Farias: al 2’ è il brasiliano ad impegnare Gollini con un tiro rasoterra. Bravo il portiere nerazzurro a mettere in calcio d’angolo. Risponde al 9’ l’Atalanta con una combinazione Gomez-Ilicic, lo sloveno serve al volo Hateboer ma l’esterno spreca di testa a pochi metri dalla porta di Dragowski. Al 22’ è di nuovo la Dea a sfiorare il vantaggio, questa volta è l’olandese De Roon che tira da fuori ma anche in questo caso è il portiere dei toscani ad avere la meglio mettendo in angolo. Nei minuti successivi, tripla occasione Atalanta con Freuler, Zapata e Ilicic: nessuno dei tre però riesce a sbloccare il match. Al 31’ ci prova anche Mancini di testa su assist di Gomez, fuori di poco il suo tentativo. Prima dell’intervallo, da segnalare un altro tiro di Ilicic ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. Da segnalare anche gli infortuni di Antonelli e Farias per l'Empoli. (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS)

Secondo tempo: assedio nerazzurro, l’Empoli regge

Dagli spogliatoi esce un’Atalanta molto concentrata che si porta su subito avanti e ci prova, senza successo, già al 1’ con Gomez. È ancora il capitano nerazzurro al 3’ a servire Hateboer ma, come nel primo tempo, anche in questo caso è sbagliata la conclusione del 25enne olandese. Al 50’ c’è ancora lavoro per Dragowski: Zapata si libera in area e calcia ma il polacco respinge bene. Al 55’ è di nuovo il portiere ospite a rendersi protagonista con una doppia parata su Hateboer prima e Masiello poi. Al 60’ altra grande occasione per i padroni di casa: Gomez serve Zapata con un cucchiaio non sfruttato dal colombiano che di testa mette a lato da pochi passi. Nella seconda metà della ripresa è sempre l’Atalanta a provarci ma senza precisione: all’80 bel passaggio di Hateboer per Gomez che però calcia altissimo. All’82’ torna a farsi vedere l’Empoli: è Di Lorenzo ad avere una grande chance in area ma tira debolmente. All’89’ si riaccende Ilicic: lo sloveno si accentra in area, calcia ma è nuovamente Dragowski a parare.