Cristiano Ronaldo sulle note di “Everybody’s Got to Learn Sometime” guida la sua Rolls Royce. Lo si vede in un Tweet dove il giocatore canta e balla con la moglie Georgina e i figli in macchina. Dopo l’infortunio nella partita Portogallo-Serbia, l’attaccante juventino appare rilassato in vista della sfida di mercoledì ad Amsterdam. Il 10 aprile si giocherà l’andata contro l’Ajax per i quarti di finale di Champions League.

La canzone del video, firmata da Beck, è una cover del gruppo musicale britannico degli anni ’80, The Korgis, e compare nella colonna sonora del film “Se mi lasci ti cancello”.