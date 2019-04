Finisce 0-0 la partita di Serie A tra Inter e Atalanta, valida per la 31ma giornata di serie A: un incontro emozionante con tante occasioni da entrambe le parti. I nerazzurri di Milano rimangono al terzo posto e salgono a quota 57 punti, mentre la squadra di Gasperini aggancia il Milan in zona Champions a 52 punti.



Parte bene l’Inter, che però a metà primo tempo perde Marcelo Brozovic per infortunio. Al 31’ Icardi sbaglia una clamorosa palla gol, a tu per tu con Gollini. L’Atalanta sale di tono tra fine primo tempo e inizio ripresa, ispirata da un ottimo Ilicic. Gomez sfiora il gol per i bergamaschi all’alba del secondo tempo, a fine partita grande occasione anche per Nainggolan: il risultato, però, resta inchiodato sullo 0-0.(LE PARTITE DELLA DOMENICA - IL CALENDARIO - LA CLASSIFICA - LA CRONACA DELLA PARTITA)

Le formazioni

Spalletti ha schierato l’Inter con un 4-3-3, confermando Icardi come punta centrale affiancato da Politano (Keita al 76') e Perisic. A centrocampo Gagliardini, Vecino e Brozovic, costretto a uscire per un infortunio; D'Ambrosio e Asamoah terzini con Skriniar e Miranda al centro della difesa. Gasperini ha risposto con un 3-4-2-1 con Gomez punta avanzata (Zapata era squalificato) e Pasalic (Barrow al 73') e Ilicic (Pessina all'81')a supporto. Hateboer e Castagne esterni con de Roon e Freuler in mezzo al campo. Mancini, Djimsiti e Palomino (Masiello al 61') a difesa di Gollini.