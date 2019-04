Giro delle Fiandre, trionfo italiano: vince Alberto Bettiol

Il Giro delle Fiandre si tinge di azzurro: trionfa Alberto Bettiol, 25enne della Education First. L'ultima vittoria azzurra nella grande Classica belga risaliva a 12 anni fa con Alessandro Ballan. Per Bettiol è il primo successo in carriera da professionista, arrivato dopo un'azione partita a 18 chilometri dal traguardo e chiusa in solitaria con le braccia alzate al traguardo. Il Giro delle Fiandre fa parte delle cinque classiche monumento del ciclismo ed è arrivato all'edizione numero 103. Il percorso di oggi prevedeva 267 km da Anversa a Oudenaarde.

L'attacco sul Kwaremont



Bettiol ha attaccatto sul terzo e ultimo passaggio sulla salita del Vecchio Kwaremont, si è difeso sul Paterberg e poi sul lunghissimo rettilineo che portava al traguardo di Oudenaarde. Secondo posto per il danese Asgreen e terzo per il norvegese Kristoff. Quarto posto per Mathieu van der Poel, protagonista di una gara incredibile con tanto di caduta e rientro fino alla volata finale.



Bettiol in lacrime all'arrivo: "Non ci credo ancora"



"Non ci credo ancora, sono stati i 14 chilometri più lunghi della mia vita": così Bettiol ha commentato a caldo la sua vittoria. All'arrivo Bettiol è scoppiato in lacrime per l'emozione.