La migliore Roma della nuova gestione Ranieri espugna Marassi grazie ad un gol nella ripresa del suo uomo più rappresentativo: Daniele De Rossi. Il capitano regala i tre punti ai suoi e rilancia i giallorossi nella corsa alla Champions League. Ridimensionate, invece, le ambizioni europee della Sampdoria, alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Torino contro i granata.

Primo tempo: ci provano Quagliarella e Tonelli

Con Schick titolare al posto dell'acciaccato Dzeko, la Roma si presenta a Marassi schierando un attacco giovanissimo formato dai classe '99 Zaniolo e Kluivert ai lati del 23enne ceco (LA CRONACA DELLA PARTITA). L'avvio è però favorevole alla Sampdoria che va subito vicina al gol dell’1-0 al 5' con uno splendido tiro al volo di Quagliarella fuori di poco. Reagisce però la squadra ospite che prova a rendersi pericolosa con un colpo di testa di Lorenzo Pellegrini ben servito da Zaniolo. Al 30’ sono di nuovo i blucerchiati a sfiorare la rete, questa volta con Tonelli che però non riesce a coordinarsi, dopo un bell’assist di Quagliarella, e manda alto da posizione favorevole. Allo scadere del primo tempo, occasione per la Roma: Schick, ex di turno, viene lanciato a rete, ma Audero è attento e lo anticipa evitando lo 0-1. (IL CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS)

Secondo tempo: De Rossi segna il gol decisivo

Partita equilibrata anche all’inizio del secondo tempo: prima ci prova Zaniolo con il sinistro da dentro l’area dopo un cross di Kolarov sfiorato di testa da Schick. Due minuti dopo, al 55’ risponde Saponara con un destro dal limite di poco alto sulla traversa. Al 75’ ci pensa Daniele De Rossi a portare in vantaggio i suoi: il capitano giallorosso mette in rete da pochi passi dopo una gran parata di Audero sul colpo di testa di Schick. Una rete confermata anche in seguito al check del Var consultato per via di un possibile fuorigioco del centrocampista romano. All’82’ protesta ancora la Samp, questa volta per una rete annullata dall’arbitro: poco prima del colpo di testa vincente di Andersen, infatti, il direttore di gara fischia un fallo in area su De Rossi. Nel finale ci provano i ragazzi di Giampaolo ma è la Roma a rendersi pericolosa e a sfiorare il raddoppio con un palo di Zaniolo. I padroni di casa tentano di raggiungere l'1-1 fino alla fine ma Gabbiadini e Quagliarella nel recupero falliscono da pochi passi.