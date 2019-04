Il Torino si ferma a Parma. Dopo la vittoria in casa con la Samp, la squadra di Marrazzi pareggia 0-0 al Tardini nel primo anticipo della 31esima giornata di Serie A (LA CRONACA DELLA PARTITA). Per i gialloblù allenati da D’Aversa un punto comunque importante in ottica salvezza, mentre il Toro non trova lo scatto verso l’Europa. Partita nervosa, con ben nove ammoniti. Con questo pareggio il Parma raggiunge in classifica quota 34 punti, mentre il Torino va a 49.

