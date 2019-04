Il Milan prova a espugnare lo Stadium - e forse fino a un certo punto ci crede anche - ma la Juve non fa sconti. Finisce 2-1 la sfida tra i bianconeri e i rossoneri (LA CRONACA DELLA PARTITA), anticipo delle 18 della 31esima giornata di Serie A (alle 15 erano già scese in campo Parma e Torino: gli highlights).

Kean decisivo

Il Milan passa in vantaggio con il solito Piatek, al suo 21esimo centro stagionale in campionato. I rossoneri sembrano tenere bene il campo e chiudono il primo tempo in vantaggio di 1-0. La ripresa inizia con una chance per Borini ma al 60’ l’arbitro Fabbri fischia un rigore per un fallo di Musacchio su Dybala. L’argentino va sul dischetto e non sbaglia: è 1-1. La Juve cresce con il passare dei minuti e all’84’ trova il gol del vantaggio con Kean. Finisce così.

Juve a un passo dallo scudetto

Se domani il Napoli dovesse perdere in casa contro il Genoa, i bianconeri si laureerebbero campioni d'Italia con sette giornate di anticipo. Per il Milan, invece, un solo punto nelle ultime quattro giornate e treno Champions che rischia di allontanarsi.



