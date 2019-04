Il Sassuolo torna a vincere e lo fa nel migliore dei modi, travolgendo il Chievo 4-0 e mettendo così fine a una striscia senza vittorie che durava dal 26 gennaio. Torna quindi più lontana la zona retrocessione, che si era di nuovo avvicinata vicina complice il digiuno di vittorie dei neroverdi. Tutto facile per la squadra di De Zerbi, che batte il Chievo, ultimo in classifica, con una doppietta di Demiral nel primo tempo e le reti di Locatelli e Berardi nella ripresa. Il Sassuolo sale all'11esimo posto a quota 35 punti. Per i gialloblu la Serie B è a un passo.



Doppio Demiral, Sassuolo avanti di due gol



Un gol a inizio primo tempo e un gol in chiusura di primo tempo firmati entrambi da Demiral, alle sue prime reti in serie A, spianano la strada al Sassuolo. Entrambe di testa le reti del difensore turco, che apre le danze già al 4' e sul finire dei primi 45 minuti concede il bis. Nella prima frazione anche un gol annullato al Chievo dopo che l'arbitro Maggioni ha consultato il Var: secondo il direttore di gara l'azione del Chievo finita con la rete di Giaccherini era partita da un fallo.

Locatelli-Berardi, è poker Sassuolo



Nella ripresa si uniscono alla festa del Sassuolo anche Locatelli e Berardi. Il primo subito in avvio da due passi, dopo aver controllato una palla a centro area, e il secondo al 56' servito da Babacar, con tutto il tempo per prendere la mira e battere Sorrentino. Visto il divario, nell'ultima mezz'ora i ritmi rallentano notevolmente. Ma prima del fischio finale c'è un altro gol annullato al Chievo, per un fuorigioco di Cesar ravvisato dal Var, e un rigore fallito dai gialloblu, con Consigli che ipnotizza Giaccherini e mantiene inviolata la porta del Sassuolo.