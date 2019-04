Doveva essere la partita di Mauro Icardi, al rientro in campo a quasi due mesi dall'ultima presenza, e l'argentino non ha tradito le attese (LA CRONACA DELLA PARTITA). Dopo la mancata convocazione del match perso a San Siro contro la Lazio, il centravanti nerazzurro è stato uno dei marcatori dell'incontro di Marassi tra Genoa e Inter, terminato 4-0 per i nerazzurri. A sbloccare la partita è Roberto Gagliardini al 15', poi il numero nove, contestato dai suoi tifosi e al ritorno in gol dopo 107 giorni, ha segnato su calcio di rigore chiudendo di fatto la contesa già nella prima parte. Un penalty che lo stesso Icardi aveva conquistato e che è costato il rosso al difensore genoano Romero. Nella ripresa arrivano anche i gol del 3-0 di Ivan Perisic, servito proprio da Mauro Icardi, e quello del 4-0, ancora con Roberto Gagliardini. Un successo importantissimo per Luciano Spalletti e i suoi che rimangono al terzo posto e allungano sulle dirette inseguitrici. (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS) Serie A, Empoli-Napoli 2-1: gol e highlights