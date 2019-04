Dodici anni dopo Michael, un altro Schumacher sale a bordo di una Ferrari. Oggi, 2 aprile, arrivano infatti i primi giri in pista per Mick Schumacher al volante della SF90. Il giovane pilota, figlio del sette volte campione del mondo, ha esordito sulla rossa nella giornata inaugurale di test in Bahrain. (IL RACCONTO DEI TEST)

Presente anche la mamma Corinna

Schumi jr, approdato nella Academy di Maranello, nel week end ha corso il suo primo Gp di formula 2 con la Prema. Il tedesco domani sarà al volante dell'Alfa Romeo, con Sebastian Vettel che tornerà regolarmente a guidare la Ferrari. Con lui, anche la mamma Corinna che l'ha seguito a bordo pista durante i suoi giri a bordo della Rossa. Il 20enne si è mantenuto nella top 10 migliorando continuamente i suoi tempi. In questa stessa pista, si è corso domenica 31 marzo il secondo Gp del campionato di Formula 1, una gara vinta da Lewis Hamilton con la Mercedes davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e a uno sfortunato Charles Leclerc. Il pilota francese era in testa con la sua Ferrari fino a pochi giri dal termine, quando un guasto tecnico ha consentito alle due Mercedes una inaspettata rimonta. (LA GARA DI F1 IN BAHRAIN)