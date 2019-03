La Lazio sbanca San Siro e si rilancia per la corsa Champions: è terminato 0-1 il posticipo di alta classifica tra Inter e Lazio che ha chiuso la 29esima giornata del campionato di Serie A (IL LIVEBLOG). Gol di Milinkovic-Savic nel primo tempo che risulterà essere il gol vittoria. Con questo risultato, la squadra di Inzaghi sale al quinto posto, a 48 punti e con una partita ancora da recuperare. I nerazzurri restano terzi a 53 punti (CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Lazio in vantaggio nel primo tempo

La partita inizia subito su ritmi alti: al 12esimo la Lazio va in vantaggio: contropiede di Romulo, poi Luis Alberto crossa morbido dalla sinistra sul secondo palo e Milinkovic-Savic di testa segna sovrastando Brozovic. Gli ospiti continuano a premere e collezionano altre due occasioni, in particolare al 42esimo miracolo di Handanovic su un colpo di testa di Bastos. Un minuto dopo, però, è l’Inter ad andare vicina al pareggio con Keita: diagonale sinistro su invito in profondità di Vecino ma Strakosha risponde (IL RACCONTO DELLA PARTITA).

Secondo tempo senza reti

Partita vivace anche nel secondo tempo: al 51esimo cross di Politano dalla sinistra e Vecino di testa conclude centrale. Pochi minuti dopo grande occasione per la Lazio: Caicedo supera Skriniar e tenta uno scavetto ma Handanovic respinge e salva tutto. I biancocelesti giocano meglio e al 61esimo Immobile e Caicedo seminano il panico in area ma il portiere sloveno dell’Inter è ancora attento. Poco dopo è Politano a rendersi pericoloso con un tiro che termina di poco alto. Nel finale grande pressione dell’Inter con addirittura Vecino a fare l’attaccante per mancanza di alternative in panchina. Ma il risultato non cambia più.