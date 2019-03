Il Frosinone perde in casa 0-1 con la Spal la sfida salvezza e allontana le speranze di restare nella massima serie. Per i ciociari, penultimi a 17 punti a 7 dal Bologna, si trattava forse dell'ultima spiaggia per tentare di sperare ancora e ottenere la prima vittoria casalinga in Campionato. Match delicato anche per la Spal che si trova in piena zona calda a 26 punti ma che sale ora a 29 e può tirare un sospiro di sollievo. Tutto si decide al quarto d'ora quando sono i ferraresi ad andare in vantaggio: angolo di Kurtic e stacco di Vicari che batte Sportiello. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere ma è il palo a fermare Sammarco a un passo dal pareggio. Il primo tempo si conclude cosi' con gli ospiti in vantaggio.

Il secondo tempo

Nella ripresa la musica non cambia. Il Frosinone cerca disperatamente il pareggio a testa bassa, colpisce anche una traversa con Ciofani, poi continua a insistere dalle parti di Viviano. L'assalto non porta però frutti e la Spal, seppure a fatica, resiste e porta a casa tre punti fondamentali. (CRONACA DELLA PARTITA - CALENDARIO - CLASSIFICA)