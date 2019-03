Moto Gp: in Argentina vince Marquez davanti a Valentino Rossi

Marc Marquez trionfa in Argentina nella seconda gara della stagione di MotoGP. Sul podio insieme al campione del mondo in carica salgono Valentino Rossi (secondo) e Andrea Dovizioso (terzo), che hanno dato vita a un bellissimo duello fatto di sorpassi per tutta la gara (LA CRONACA DELLA GARA - LA CLASSIFICA - LA GRIGLIA DI PARTENZA).

La cronaca della gara

Sono 25 i giri da affrontare a Termas de Rio Hondo: alla partenza Marquez tiene la prima posizione guadagnata in griglia e fa da subito il vuoto. Bellissima invece la battaglia per il secondo posto: Dovizioso e Rossi si sfidano e si sorpassano a vicenda diverse volte. Alle loro spalle Morbidelli rimonta fino alla quarta posizione seguito da Petrucci. Quindi quattro italiani dietro il campione del mondo spagnolo. Nel finale, a poche curve dal termine, mentre Marquez taglia il traguardo in testa, Valentino Rossi effettua il sorpasso decisivo su Dovizioso. Peccato per la caduta di Morbidelli proprio nel finale, dopo una grande gara.

Le statistiche

Il successo di Marquez arriva dopo quello di Andrea Dovizioso a Losail, in Qatar. Proprio lo spagnolo era l'uomo da battere sul circuito sudamericano, dove sabato aveva conquistato la quinta pole della carriera in Argentina, la 53esima nella classe MotGp, con un giro quasi perfetto. Il pilota della Honda aveva già ottenuto due vittorie (2014-2016) e due cadute (2015-2017) a Río Rondo mentre Dovizioso aveva conquistato un solo podio su questo circuito: il secondo posto dietro a Rossi del 2015. Valentino Rossi, invece ha vinto in Argentina nel 2015, dopo un memorabile duello con Marquez al termine del quale si presentò sul podio con la maglia numero 10 di Diego Armando Maradona.