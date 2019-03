L'Udinese aveva bisogno dei tre punti per mettere un po' di spazio tra sé e la zona retrocessione e ha portato a termine la missione salendo a 28 punti in classifica. Con una partita attenta, resa facile dal gol segnato all'avvio, batte il Genoa in casa per 2-0. Un Genoa senza dubbio meno motivato, coi suoi 33 punti a metà classifica e in acque decisamente più tranquille. E infatti sono i padroni a trovare dopo 4 minuti appena il gol del vantaggio con Okaka. I rossoblù però non ci stanno e partono alla ricerca del pareggio, prima con Kouame, Musso para, poi con Radovanovic con l'estremo difensore udinese che devia sopra la traversa. A fare la partita sono ancora i genovesi pericolosi con Criscito. Al 27' Okaka viene falciato in area dal portiere genoano Radu ma non è rigore perché era in fuorigioco. La partita diventa sempre più nervosa e la prima frazione di gioco conta ben 5 ammoniti, tre friulani e 2 liguri. La ripresa inizia ancora col Genoa in pressing ma è l'Udinese a trovare il raddoppio con un tiro da fuori di Mandragora. Nel finale occasioni da entrambe le parti, per i padroni di casa con Pussetto e Lasagna, e per gli ospiti con Lapadula, subentrato nel corso dell'incontro a Sturaro e soprattutto con Kouame che costringe all'87' Musso a una parata miracolosa. Il risultato però non cambia e l'Udinese fa sua l'intera posta.

