Finisce 1-0 il match di Marassi tra Sampdoria e Milan (LA CRONACA DEL MATCH) valido per la 29esima giornata. Nella gara importantissima per le ambizioni europee di entrambe le squadre, i padroni di casa avanti al 1' con il gol di Defrel, propiziato da un rinvio sballato di Donnarumma. Con questo risultato, gli uomini di Giampaolo raggiungono quota 8 in classifica, mentre i rossoneri sono a 51 punti. (I RISULTATI - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Il primo tempo

La Samp passa in vantaggio dopo 38 secondi grazie a un errore di Donnarumma. Il portiere rossonero, su un retropassaggio di Romagnoli, calibra male e pesca Defrel che quasi senza accorgersene segna l'1-0. I blucerchiati giocano bene e vanno vicini al raddoppio più di una volta con Quagliarella. Sul finire del primo tempo, si registra una timida reazione della squadra di Gattuso che sfiorano il pareggio con Musacchio sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Il secondo tempo

Il tecnico rossonero prova a cambiare qualcosa sin dall'inizio della ripresa. Rodriguez resta negli spogliatoi, al suo posto entra Conti per provare a dare più brio alle corsie esterne. Al 60' viene annullato un gol a Bakayoko. Il centrocampista salta più in alto di tutti in occasione di un corner e batte Audero con un colpo di testa, ma commette fallo ai danni del portiere della Samp. Gattuso inserisce anche Cutrone e Paquetà per dare più peso offensivo ai suoi, ma è la Sampdoria ad andare vicina al 2-0 con Quagliarella che centra la traversa al 72'. Nel finale succede veramente di tutto: i padroni di casa falliscono qualche match point di troppo, tenendo in vita un Milan che prova gli ultimi assalti reclamando anche un rigore su Piatek, non concesso da Orsato anche dopo riaverlo analizzato al Var. Nei lunghissimi 5 minuti di recupero il risultato non cambia: vince la Sampdoria tra le mille recriminazioni del Milan.