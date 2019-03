Quattro discipline sportive, che finora non hanno mai fatto parte delle Olimpiadi, vengono ammesse provvisoriamente ai Giochi di Parigi del 2024. Si tratta di breakdance, surf, arrampicata e skateboard. Il via libera è arrivato dal board del Cio, che ha dato un altro sì, dopo la prima istanza di febbraio 2019. Adesso la proposta dovrà passare anche dalla Sessione Cio, prevista a giugno del 2019. "La decisione definitiva - spiega il presidente del Mio, Thomas Bach - sarà presa solo alla fine del 2020". Per la breakdance, se dovesse andare a buon fine l’iter, si tratterebbe di un debutto assoluto, mentre surf, arrampicata sportiva e skate compaiono già nel programma di Tokyo 2020.

Il presidente del Cio: "Programma più giovane e urban"

Per il presidente del Cio "questi sport proposti sono chiaramente in linea con l'Agenda 2020 olimpica. Contribuiscono a rendere il programma dei Giochi più equilibrato di genere, più giovane e più urbano. Offrono l’opportunità di entrare in contatto con la giovane generazione".

Il presidente di Parigi 2024: "Riflettono identità di questa edizione"

Il presidente del comitato olimpico di Parigi 2024, Tony Estanguet, spiega: "Quando abbiamo preso in considerazione nuovi sport per la nostra proposta, siamo stati guidati da tre principi: sostenibilità, sport che parlano ai giovani e che riflettono l’identità di Parigi 2024. Volevamo scegliere sport popolari che fossero inclusivi, accessibili e promuovessero la creatività. Crediamo che queste quattro discipline siano un'opportunità per portare nuovo pubblico ai Giochi”.