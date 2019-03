Finisce 1 a 0 la sfida scudetto tra la Juventus Women e la Fiorentina. In un Allianz Stadium stracolmo, che registra il record assoluto di spettatori (39.027 presenti) nella storia del calcio femminile italiano, a decidere la partita è un gol della centrocampista danese Pedersen a una manciata di minuti dalla fine. Le bianconere, con questa vittoria, ipotecano il secondo scudetto consecutivo (LA CRONACA DELLA PARTITA).

Le bianconere ipotecano il secondo scudetto consecutivo

Le giocatrici di Rita Guarino allungano così in classifica, portandosi a 50 punti: quattro di vantaggio sulle viola, quando mancano tre giornate alla fine del campionato. È stato un match vivo, con tre traverse: due della juventina Girelli e una di Guagni per le toscane. Il gol della Juve con Pedersen è arrivato alla fine, grazie a un liscio del portiere viola Durante, consolata a fine partita dalla numero uno bianconera Giuliani. “Tre punti in più e ci avviciniamo, ma lo scudetto non è per niente scontato”, tiene i piedi per terra Sara Gama, capitano 29enne della Juventus e dell'Italia che a giugno disputerà i Mondiali in Francia (IN ONDA SU SKY). “Quando riempi uno stadio così – aggiunge ai microfoni di Sky – è un sogno che si avvera". Unica nota negativa per la Juventus Women, l'infortunio al ginocchio destro per Cecilia Salvai nel secondo tempo: a fine partita è stata portata in braccio dalle compagne sotto gli spalti, per prendere anche lei gli applausi del pubblico.

La festa sugli spalti

Il big match della 19esima giornata di Serie A è stata una grande festa, in campo e sugli spalti. Grazie alla sosta per le Nazionali del calcio maschile, Gama e compagne sono state ospitate per la prima volta nell’impianto. A guardarle c’erano quasi 40mila persone, tra cui tante famiglie e bambini, che hanno approfittato dell’ingresso gratuito per non perdersi la partita più importante della stagione tra le squadre più competitive: è record di presenze, in Italia, per una partita di calcio femminile.