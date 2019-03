Ventimila euro di multa: è questa la sanzione comminata dall'Uefa a Cristiano Ronaldo per il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid dopo la partita di Champions League vinta dalla Juventus 3 a 0 a Torino (GOL E HIGHLIGHTS - RECORD DI ASCOLTI SU SKY). L’allenatore della squadra spagnola Diego Simeone, protagonista di un gesto analogo all'andata, era stato multato della stessa cifra. Niente squalifica, quindi, per l’attaccante bianconero che potrà essere presente nella sfida di andata dei quarti di finale di Champions League in programma il 10 aprile ad Amsterdam contro l'Ajax.

Il gestaccio

Al termine della partita in cui aveva messo a segno una tripletta (FOTO), Cristiano Ronaldo si era diretto verso il settore dell'Allianz Stadium occupato da 1.600 tifosi della squadra ospite e aveva fatto il gesto delle mani portate ai genitali. Un comportamento analogo a quello del Cholo Simeone di 20 giorni prima, in quel caso, tuttavia, rivolto al pubblico di casa. Commentando l'episodio, qualche giorno dopo, Massimiliano Allegri si era detto sicuro che Ronaldo non sarebbe stato squalificato. "Altrimenti - aveva detto il tecnico bianconero - avrebbero dovuto essere squalificati tutti i 42mila dell'Allianz".