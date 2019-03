I due ex nazionali azzurri Francesco Totti e Gianluca Vialli saranno gli ambasciatori di Roma Euro 2020. La capitale italiana è una delle città di 12 Paesi che ospiteranno la fase finale della prima edizione itinerante del torneo calcistico continentale. Totti e Vialli sono stati scelti dalla Figc rispettivamente come ambasciatore di Roma Euro 2020 e dei Volontari di Roma.

L’annuncio a Coverciano

I nomi dell’ex capitano della Roma e dell’ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea sono stati annunciati oggi a Coverciano in occasione della presentazione del programma per i volontari degli Europei Under 21 ospitati tra il 16 e il 30 giugno prossimo per la prima volta in Italia (a Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) e a San Marino. Le iscrizioni per l'Europeo Under 21 sono già aperte sul sito www.tifiamoeuropa.eu/volontari e entro aprile si svolgeranno le selezioni in ognuna delle città sedi del torneo. Entro maggio i volontari selezionati riceveranno l'incarico.

I volontari per Euro 2020

Sono invece aperte la selezione e la formazione di volontari per Euro 2020. A Roma si terranno la cerimonia inaugurale, la partita d’apertura del torneo e una gara dei quarti di finale. Nei prossimi mesi la Figc sceglierà e formerà i volontari per i tre eventi. L'obiettivo è anche creare una base importante per il volontariato sportivo in Italia. Per l'Europeo 2020 sarà pronto a breve il sito www.volontariroma2020.it dove sarà possibile compilare il modulo di pre-registrazione: i colloqui di selezione si svolgeranno tra luglio ed ottobre 2019.