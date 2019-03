La Lazio batte il Parma all’Olimpico e torna a far sentire il fiato sul collo alla Roma, ieri sconfitta a Ferrara (2-1 per la Spal). I biancocelesti si portano a -2 in classifica dai “cugini” giallorossi, con una gara ancora da recuperare: Lazio-Udinese, in programma il 10 aprile.



La partita dell’Olimpico inizia in discesa per la Lazio, che al 26’ è già sul 2-0 grazie al rigore trasformato da Luis Alberto. Il primo gol invece era stato segnato 4 minuti prima da Marusic, bravo a raccogliere un suggerimento di Milinkovic-Savic e a trafiggere Sepe con un tiro a incrociare. Al 38esimo è ancora Luis Alberto ad andare in gol, questa volta su azione con un potente tiro da fuori area. Il quarto gol arriva sempre nel primo tempo (al 44') e porta la firma di Lulic.

La ripresa inizia senza cambi. Il Parma non riesce a sfondare mentre la Lazio controlla stabilmente la partita. Le emozioni latitano fino al 76' quando gli ospiti trovano il gol della bandiera con Sprocati, che sfrutta un errore in difesa dei padroni di casa. Sul finale Correa va vicino al quinto gol per la Lazio, ma la palla va fuori di un soffio. Finisce 4-1.