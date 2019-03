Atalanta-Chievo si conclude con un pareggio che lascia l'amaro in bocca da entrambe le parti: finisce 1-1. Nel primo tempo vantaggio degli ospiti con Meggiorini, nella ripresa la risposta di Ilicic. I nerazzurri salgono a 47 punti e rimangono in piena corsa per un posto in Europa (Champions o Europa League che sia), ma sanno di aver sciupato un'occasione. I veronesi non riescono a prendersi i tre punti che avrebbero riacceso una piccola speranza: l'ultimo posto a quota 11 lascia poche chance ai veneti. (CALENDARIO - CLASSIFICA – IL RACCONTO DELLA 28^ GIORNATA)

Il primo tempo

Buon inizio del Chievo che al 20’ va in gol con Giaccherini, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La decisione viene confermata dal Var. Poi due occasioni per Zapata tra il 23’ e il 25’, ma l’attaccante colombiano non riesce a battere Sorrentino. Al 31’ è Gomez ad andare a un passo dal vantaggio ma il portiere del Chievo si oppone d’istinto. Al 32’ arriva il gol di Meggiorini che sfugge a Djimsiti e riesce a superare Gollini con una girata da posizione defilata.

Il secondo tempo

Al 55' arriva l'1-1. Freuler imbecca Zapata che con un assist delizioso smarca Ilicic davanti a Sorrentino, lo sloveno con un leggero tocco sotto di sinistro scavalca il portiere e firma il pareggio. Al 67' Masiello spreca una chance per il 2-1: il suo sinistro da pochi passi finisce alto. L'Atalanta ci prova fino all'ultimo ma non riesce a trovare la vittoria.