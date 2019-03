Zinedine Zidane ritorna al Real Madrid: l’indiscrezione clamorosa, rilanciata dai media spagnoli, in testa As e Marca, è stata confermata nel tardo pomeriggio dal sito della società. L’ex tecnico dei Blancos prende dunque il posto dell’attuale tecnico Santiago Solari. Il Real Madrid, vincitore delle ultime tre Champions League con Zidane in panchina, è stato eliminato agli ottavi dall’Ajax ed è fuori dalla lotta per la Liga spagnola.

Carta bianca per il futuro

La svolta è stata anticipata dalla stampa spagnola, secondo la quale il presidente delle merengues, Florentino Perez, ha incontrato il consiglio di amministrazione e ha deciso di dare il benservito al tecnico argentino all'indomani della vittoria in campionato con il Valladolid, magra consolazione dopo la cocente eliminazione dalla Champions League. Solari ha già salutato lo spogliatoio, mentre Zidane, al rientro dopo le dimissioni annunciate a sorpresa nove mesi fa, guiderà domani il primo allenamento, e in proiezione futura avrebbe carta bianca per preparare la rivoluzione.

