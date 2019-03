Il Torino batte 2-1 il Frosinone in rimonta allo stadio Stirpe. Per i granata il successo in trasferta nella 27esima giornata di Serie A arriva nel secondo tempo, con una doppietta di Belotti che ribalta lo svantaggio iniziale di Paganini (LIVEBLOG DELLA PARTITA). La squadra di Mazzarri sale a 44 punti e continua a navigare nella zona Europa. Il Frosinone resta a 17 punti, rimanendo a 5 punti di distanza dalla zona salvezza (CALENDARIO - CLASSIFICA - LIVEBLOG DELLA DOMENICA).

Paganini la sblocca nel primo tempo

Baroni sceglie Pinamonti per affiancare Ciano. Nel Torino, che insegue il sogno europeo, Mazzarri rilancia Baselli dal primo minuto e preferisce Zaza a Iago Falque per far coppia con Belotti. Un buon primo tempo dei ciociari, che al 29esimo vanno vicini al gol con una quasi autorete di Belotti che devia di testa una punizione tagliata di Ciano e manda sul palo. Il Frosinone la sblocca al 42esimo con Paganini che stacca di testa da pochi passi, sugli sviluppi di un angolo, e batte Sirigu.

Belotti la ribalta nel secondo tempo

A inizio ripresa doppia occasione per il Toro, prima con Zaza, poi sulla ribattuta di Sportiello è Rincon a sfiorare il palo. Al 55’ i granata pareggiano con Belotti: punizione del neo entrato Iago Falque e colpo di testa vincente del Gallo. Al 78esimo il Toro ribalta il risultato, ancora con Belotti: sponda aerea di Ora Aina per l'attaccante che in girata trova una rete stupenda. Al minuto 84 Iago Falque su punizione colpisce il palo. In pieno recupero Belotti si divora la tripletta calciando fuori a tu per tu con il portiere (IL TABELLINO).