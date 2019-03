Finisce 1-1 la sfida tra Fiorentina e Lazio al Franchi nella 27esima giornata del campionato di Serie A (LA CRONACA DEL MATCH - IL TABELLINO). Nel primo tempo la squadra di Inzaghi va in vantaggio con Immobile, nella ripresa arriva il pari di Muriel. I biancocelesti adesso hanno 42 punti in classifica, mentre i viola sono a quota 37. (CLASSIFICA- CALENDARIO - LIVEBLOG DELLA 27^ GIORNATA).

Immobile segna, Chiesa si fa male

Nella Lazio gioca Immobile, supportato da Correa. In difesa Inzaghi lancia Patric. Pioli fa debuttare Terracciano tra i pali. Chiesa, Muriel e Gerson nel tridente viola. Prima che la partita si accenda al 13’ il Franchi ricorda Davide Astori e subito dopo parte un coro che accomuna i tifosi delle due squadre. Momento toccante. Al 21’ prove generali di vantaggio per la Lazio. Immobile servito da Milinkovic scaglia un destro potente verso la porta viola, Terracciano si supera e devia sul palo. Passano soltanto due minuti e i biancocelesti si portano avanti: Immobile stavolta duetta con Correa prima di sparare un destro stavolta imprendibile per l’estremo difensore della Fiorentina. Altra tegola sulla Fiorentina è l’infortunio di Chiesa: l’esterno esce al 35’, al suo posto entra Simeone.

Muriel trova il pari

La ripresa si apre con gli ospiti alla ricerca del colpo del ko. Per due volte Milinkovic ci prova dalla distanza senza successo. E' Mirallas, entrato al posto di Fernandes, a suonare la sveglia per la squadra di Pioli. Al 59' l'attaccante belga con un tiro al volo sfiora il pareggio. L'1-1 arriva subito dopo, al 61', con il solito Muriel. Il colombiano sfrutta una bella giocata di Mirallas, anticipa tutti e batte Strakosha. Nella seconda metà del secondo tempo i ritmi salgono ed entrambe le squadre cercano la vittoria, ma il risultato non cambia più.