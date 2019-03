Il Bologna batte 2-0 il Cagliari nel lunchtime match della 27esima giornata del campionato di Serie A. Al Dall’Ara gli emiliani vanno in vantaggio nel primo tempo grazie a un rigore trasformato da Pulgar e raddoppiano nella ripresa con Soriano (LIVEBLOG DELLA PARTITA). La squadra di Sinisa Mihajlovic sale a 21 punti, resta terzultima ma con questa vittoria accorcia sulla zona salvezza. La formazione di Rolando Maran, invece, resta a 27 punti e vede assottigliarsi a +6 il vantaggio sulla zona retrocessione (CALENDARIO - CLASSIFICA).

Bologna in vantaggio con Pulgar nel primo tempo

Mihajlovic cambia due uomini rispetto all'ultima partita lanciando Pulgar e Sansone. Il Cagliari, senza gli squalificati Cigarini e Faragò, schiera al loro posto Padoin e Bradaric. Nei primi minuti più pericolosa la squadra di casa. Al 22’ si fa male Santander, costretto ad uscire: dentro Orsolini. Al 32esimo rigore per il Bologna per un tocco con il braccio in area di Bradaric. Pulgar spiazza Cragno e porta in vantaggio gli emiliani. I sardi rispondono e vanno vicino al pari al 39esimo con Joao Pedro che colpisce la traversa con un colpo di testa.

Soriano raddoppia nella ripresa

La ripresa comincia con un cambio nel Cagliari: dentro Despodov per Padoin. Meglio il Bologna nei primi minuti, che va vicino al raddoppio con Palacio e poi con Orsolini. In mezzo, una ghiotta occasione per Joao Pedro che di testa impegna Skorupski. Al 77esimo il Bologna trova il 2-0 con Soriano, che sfrutta un assist di Sansone, salta Pisacane e realizza. La partita di fatto finisce qui, con gli ospiti incapaci di reagire. Il Bologna vince e la lotta per la salvezza è apertissima.