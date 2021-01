4 Ristoranti a Parma, Xalumeria: il menu e 4 cose da sapere

Dopo aver calcato le passerelle di importanti griffe, Monica oggi è la tenace titolare della risto-bottega Xalumeria a Fontanellato: “Dopo aver abbandonato il mondo della moda ho deciso di metter su famiglia e dedicarmi alla passione più grande che è il cibo, anche se quando porto i piatti ai tavoli mi prendono in giro perché sfilo ancora». Per Monica questo posto è sia la bottega di paese dove poter comprare pasta fresca fatta in casa dalla giovane rezdora, formaggi e salumi tipici, sia un posticino carino dove sedersi a mangiare se non hai voglia di tornare a casa. Il tutto è nato dalla bottega «non come fanno tanti che aprono il ristorante e poi ci mettono dentro la bottega, io ho fatto il contrario partendo dal negozio».