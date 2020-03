Seveso Casino Palace, il venerdì 13 si fa...Come Dici Tu

I Seveso Casino Palace, la band che si è fatta notare con un’inedita versione metal del brano di Sfera Ebbasta Ricchi x Sempre durante le audition di X Factor 2018, è tornata alla registrazione di nuovi brani dopo Finta di Niente e un lungo tour iniziato nell’estate 2019, che li ha visti suonare sui palchi di tutta Italia. Come Dici Tu è il singolo che apre il loro nuovo percorso e anticipa l'uscita dell'album.



È possibile ascoltare Come dici tu al link https://sevesocasinopalace.lnk.to/ComeDiciTu



"Come dici tu racchiude quello che abbiamo vissuto in un anno veramente intenso, dove la realtà professionale e quella personale sono venute a coincidere - dicono i Seveso Casino Palace- Inizialmente doveva essere una canzone d'amore ma si è trasformata in un'analisi introspettiva della quale avevamo bisogno per chiarire le idee su di noi, su di chi lavora con noi e sul progetto. Non vediamo l’ora di farvela ascoltare". Un brano intenso, in cui la voce della giovane front-woman Silvia si fonde all’inconfondibile grinta della band e a un sound internazionale, ricco di contaminazioni provenienti da diversi generi musicali. “Come dici tu” (distribuito da Artist First) è disponibile in rotazione radiofonica, su Spotify e sulle altre piattaforme digitali.



Silvia Ansaldi (20 anni, voce), Gianluca Vergani (24 anni, lead guitar), Salvatore Fanzone (26 anni, basso), Fabiana Lauro (22 anni, tastiere) e Alessandro D’amico (24 anni, batteria) sono i SEVESO CASINO PALACE, giovane band milanese nata nel 2013. I SEVESO CASINO PALACE muovono i loro passi nel sottosuolo della musica rock, calcando palchi di ogni genere, autogestioni scolastiche, contest di brani, open mic o concerti benefici che fossero, occupandosi da indipendenti di tutti gli aspetti del progetto (grafica, comunicazione, organizzazione…). Con la mente volta alla composizione della loro musica, un ibrido di genere che riassume tutte le influenze dei ragazzi in una ventata di old school rock’n’roll, e lo sguardo volto al futuro sono arrivati alle fasi finali della dodicesima edizione di X Factor, dopo essere stati scoperti da un talent scout. Come dici tu è il secondo inedito in italiano della band, che ha già all’attivo numerosi singoli in inglese, dopo Finta di Niente, uscito lo scorso aprile.