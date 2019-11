X Factor 2019: terzo Live DIRETTA

Stasera alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) prosegue la fase dei Live di X Factor 13: i concorrenti in gara sono rimasti in dieci e stasera si esibiscono in due manche. Due gli eliminati della puntata. SEGUI IL LIVEBLOG

di Floriana Ferrando

Davide, Lorenzo, Sofia, Giordana, Eugenio, Marco, Nicola, Booda, Sierra e Seawards sono i dieci concorrenti di X Factor 13, che stasera si sfideranno sul palco dell’X Factor Dome. Due le manche della serata e due le eliminazioni: i cantanti si esibiranno prima con un mashup dei loro cavalli di battaglia, poi canteranno il brano assegnato dai giudici.

La squadra degli Over di Mara Maionchi è al completo. Eugenio Campagna canterà il suo inedito “Cornflakes”, mentre Nicola Cavallaro e Marco Saltari si confronteranno con due hit internazionali, “Happy” di Pharrell Williams e “Foxey Lady” di Jimi Hendrix.

Malika Ayane prosegue la gara degli Under Uomini con Lorenzo Rinaldi, che stasera canterà “Baby I Love You” dei Ramones, e con Davide Rossi, che si cimenterà nel brano “Why'd You Only Call Me When You're High?” degli Arctic Monkeys.

Per la categoria dei Gruppi capitanata da Samuel,i Sierra porteranno Fabrizio De André e la sua “Le acciughe fanno il pallone” nell’universo del rap, i Seawards affronteranno il mostro sacro Luigi Tenco con “Vedrai vedrai”, i Booda canteranno “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo.

Sfera Ebbasta delle Under Donne ha assegnato “Bellyache” di Billie Eilish a Giordana Petralia e “C’est la vie” di Achille Lauro a Sofia Tornambene.

Ospite della serata il “king del rap” Marracash, di ritorno sulla scena musicale a tre anni dall’ultimo lavoro in studio con il nuovo disco “Persone”.

