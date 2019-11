X Factor 2019, secondo Live: i commenti dei giudici

Fra interpretazioni “che mancano di erotismo” e voci “capaci di incantare”, il secondo Live di X Factor 13 è giunto alla conclusione. Ecco cosa pensa la giuria delle performance dei concorrenti

di Floriana Ferrando

Ecco i commenti dei giudici alle esibizioni dei concorrenti durante il secondo Live di X Factor 2019. X Factor 2019 e quella cifra erotica che non c’è La band dei Booda ha aperto il secondo Live di X Factor 2019. Il gruppo, per cui Samuel ha scelto il brano “Take Ü There” di Skrillex, Diplo ft. Kiesza, ha portato sul palco dell’X Factor Dome un’esplosione di energia electronic-pop: “Avete fatto davvero un bel casino, avete spaccato! Questo è quello che voglio vedere", ha commentato soddisfatto Sfera Ebbasta. Mentre Alessandro Cattelan immagina i Booda esibirsi al prossimo Super Bowl, la finale del campionato di football a cui prendono parte ogni anno le star più celebri del panorama musicale, Mara Maionchi ha fatto notare che "in tutto questo casotto è mancato un po' di erotismo ed emozione: bisogna anche eroticamente eseguire".

Il cow boy degli Over

Un grintoso Nicola cavallaro, truccato di tutto punto e abbigliato come un cowboy moderno, ha portato il pubblico nel selvaggio West con “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyru. I pareri della giuria sono stati discordanti: Samuel e Sfera Ebbasta pensano che “i panni del performer” non gli si addicano, mentre Malika Ayane, facendo riferimento ad una battuta risalente alle Audizioni, ha detto: “Trovo molto bello il percorso che hai intrapreso. Sarei curiosa di sentirti ancora in una ballad per vedere se... limoni ancora coi denti".

I Sierra, che rivelazione a X Factor 13!

Sono gli esponenti del rap all’interno della 13esima edizione di X Factor 2019 e pare se la stiano cavando alla grande, a giudicare dai commenti della giuria. Al secondo Live di X Factor 2019 hanno rimesso mano al testo di “7 Rings” di Ariana Grande: "Mi è piaciuto come siete stati sul palco, come avete portato avanti il pezzo", ha detto Sfera Ebbasta. Mara Maionchi concorda: "Siete molto bravi". E mentre Malika Ayane ha lodato la loro concentrazione, Samuel si è sbilanciato: "Mi emoziona vederli diventare dei professionisti grazie al duro lavoro che stanno facendo, hanno voglia di fare questo come mestiere e se lo meritano".

X Factor 2019, tutto il resto è noia

A Giordana Petralia e Lorenzo Rinaldi la giuria ha rimproverato di risultare un po’ cupi, un po’ tetri, spronandoli ad essere più allegri e sorridenti. Giordana ha cantato "Summertime Sadness" di Lana Del Rey, questa volta senza arpa, ma non ha convinto Mara Maionchi: “Vocalmente sei super dotata e sei veramente brava, però ringiovaniamoci un po'!". Lo stesso vale per Lorenzo, che nonostante con “La notte” di Arisa abbia “messo in atto una cosa nuova”, non è piaciuto del tutto a Mara Maionchi, che desidera vederlo “un pochino più allegro". Nell’impresa è riuscito alla perfezione, ieri sera, Davide Rossi, che con “In alto Mare” di Loredana Bertè ha cantato “un pezzo vecchio senza sembrare vecchio”, come ha sottolineato Sfera Ebbasta.

I commenti più belli dei giudici

Di fronte ad alcune delle esibizioni del secondo Live di X Factor 13, i giudici non hanno potuto far altro che complimentarsi con i concorrenti. "Il vostro modo di esprimervi artisticamente è cristallino", ha detto Mara Maionchi di fronte all’interpretazione di "Clocks Go Forwards” di James Bay ad opera dei Seawards. In attesa di ascoltare Eugenio Campagna alle prese con le sue canzoni, Samuel ha commentato: “Hai emozionato tutti, hai una voce incredibile, hai la capacità di raccontare delle storie" e Mara Maionchi ha aggiunto: "L'hai fatta bene, con grande intensità. E' bello farsi sentire così, senza fare troppo rumore". Che dire, invece, della giovanissima Sofia Tornambene delle Under Donne, che ha cantato “Fix You” dei Coldplay? "Sei delicata, piacevole, ingenua e fragile tanto quanto basta per arrivare al cuore", ha detto Mara Maionchi; "Quando apri la bocca incanti la gente, puoi fare quello che vuoi", ha affermato Malika Ayane e Samuel ha continuato: "Hai il tuo marchio di fabbrica, brava".

