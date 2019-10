Enrico di Lauro eliminato dal talent show di Sky: il cantante degli Under Uomini al ballottaggio contro Marco Saltari, è stato eliminato dalla giuria

di Floriana Ferrando

La squadra degli Under Uomini capitanata da Malika Ayane perde un elemento: Enrico di Lauro è l’eliminato del secondo Live di X Factor 13. Il giovane artista di strada è stato il meno votato della prima manche di gara e non ha superato il ballottaggio finale contro Marco Saltari degli Over. X Factor 2019, l’esibizione di Enrico al secondo Live Durante il secondo Live di X Factor 2019, il cantante degli Under Uomini si è cimentato con un brano italiano, tutto al femminile: "Cieli immensi" di Patty Pravo. La performance è risultata particolarmente suggestiva, grazie anche alla scenografia che - però - ha messo un po’ in ombra il talento del ragazzo, secondo la giuria. Sfera Ebbasta ha commentato dicendo che Enrico ha tutte le carte in regola per stare lì, ma “deve ancora tirare fuori la grinta”, mentre Mara Maionchi non è rimasta del tutto convinta: "Mi è mancata la parte umana". Samuel, invece, ha ammesso di preferire Enrico nella versione più intima con chitarra sotto braccio, come lo abbiamo conosciuto alle Audizioni.

X Factor 2019, eliminato Enrico di Lauro

Enrico ieri sera ha affrontato per la seconda volta il ballottaggio di X Factor 13: il cantante, in sfida con Marco Saltari degli Over, si è giocato il tutto e per tutto con il suo cavallo di battaglia, “Yesterday” dei Beatles. La performance è stata buona secondo la giuria, ma non è bastata a salvare il sogno di Enrico di diventare un finalista di X Factor 2019. La giuria ha deciso di salvare Marco: Enrico eliminato.

Prosegue la gara per Giordana, Nicola, Lorenzo, i Sierra, Sofia, Davide, i Booda, i Seawards, Eugenio e Marco: appuntamento giovedì 7 novembre alle 21.15 su Sky Uno con il terzo Live di X Factor 13.

