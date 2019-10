Settimana caratterizzata da presentazioni e primo live per i partecipanti di X Factor 2019. X Factor Daily è in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno ed è condotto da Luna Melis. I primi giorni nel loft sono di conoscenza e di consapevolezza di essere entrati realmente nel talent show più importante degli ultimi anni. Mariam Rouass, Seawards, Eugenio, Davide, Nicola, Lorenzo, i Booda, Giordana, Sofia, Enrico, i Sierra e Marco sono i concorrenti di questa edizione e sono le scelte stabilite da Sfera Ebbasta, Samuel, Mara Maionchi e Malika Ayane dopo una lunga serie di audizioni e i famosi bootcamp. L’approccio con il loft è entusiasmante e il primo giorno si inizia subito a lavorare in vista del primo live che affronteranno i ragazzi. Tutti e quattro i giudici fanno visita alle proprie squadre con l’intento di caricarli e dare la giusta forza. Suggerimenti, consigli, osservazioni e valutazioni per tutti, un approccio diretto che coinvolge i partecipanti e fa capire quanto sia importante una gara come X Factor 2019.

Le foto dei concorrenti

X Factor Daily: la storia di Nicola, Giordana e Sofia

Nel corso delle puntate i ragazzi si presentano al pubblico e ai telespettatori. La prima è Giordana Petralia, under donna che ha subito colpito per la sua interpretazione voce e arpa. Sfera Ebbasta punta molto sulla ragazza che fa un mini bilancio del suo ingresso ad X Factor 2019. Timida e fragile, punta a farsi apprezzare dalla gente e far vedere realmente di che pasta è fatta. Tra i partecipanti più interessanti c’è Nicola Cavallaro che racconta la sua storia. Prima si è arruolato, poi ha scelto di cambiare completamente vita iscrivendosi a medicina. La musica però è sempre stata una passione fortissima e a 28 anni ha deciso di rimettersi in gioco a X Factor 2019. Una rabbia messa sul palco che ha convinto i giudici. Tra le Under Donna, squadra di Sfera Ebbasta, c’è anche Sofia Tornambene che si racconta ai microfoni di X Factor Daily. A 17 anni ha deciso di scommettere su stessa. Una ragazza normale con la passione per musica e il karate.

Scopriamo i Sierra, i Seawards, Eugenio e Davide

Tra gli artisti presentati a X Factor Daily ci sono i Sierra, duo composto da Massimo e Giacomo. I due ragazzi si confrontano tra pregi e difetti e raccontano la loro scrittura basata su cose non materiali. Nella stessa squadra di gruppi ci sono i Seawards, altro due composto da Loris e Giulia, entrambi 21enni. Per loro l’accesso a X Factor 2019 è la chiusura di una porta e l’apertura ad un nuovo mondo inaspettato. Infine nella prima settimana di X Factor Daily è stato il turno di conoscere Eugenio Campagna e Davide Rossi. Il primo, della squadra over, ha raccontato le sue sensazioni sul palco di X Factor: un salto nel vuoto ma dopo aver iniziato a cantare è stato tutto più facile. Davide Rossi invece racconta i primi momenti prima di suonare. Per lui significa entrare in una storia e chiuderla solo al termine della canzone che vorrebbe non finisse mai. Il suo riferimento musicale è Lucio Battisti. A poche ore dal live che vedrà l’eliminazione di Mariam Rouass, X Factor Daily insegna alla squadra squadra i benefici dello zenzero. La cantautrice regala miele, limoni e tantissimo zenzero ai ragazzi consigliando loro di preparare una tisana rigenerante.

X Factor Daily è in onda dal lunedì al venerdì alle 19:35 su Sky Uno

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale